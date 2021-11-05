İstanbul'dan eğitim uçuşu için Uçmakdere Mahallesi'ne giden Serkan Kılıç, yamaç paraşütüyle atlayış yapmak için 600 metre yüksekliğindeki piste çıktı.

Uçuş için hazırlıklarını tamamlayan Kılıç, atlayıştan kısa süre sonra kontrolsüz şekilde havalanarak elektrik tellerine takıldı.

Kılıç'ın tellerde asılı kaldığını gören bir motosiklet sürücüsü durumu paraşüt pilotlarına haber verdi.

Pilot hastaneye kaldırıldı

Bölgede bulunan yamaç paraşütü pilotları Ali Sıralı ve Hasan Özer'in müdahalesi sonucu tellerden kurtarılan Kılıç, hastaneye kaldırıldı.

Bölgeye gelen Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) ekipleri de gerekli önlemleri alarak tellere takılan paraşütü çıkarttı.

Motosikletçinin kask kamerasına yansıyan görüntülerde tele takılı paraşüt pilotuna "Dostum yardıma ihtiyacın var mı?" sorusu gülümsetti.