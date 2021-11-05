Haber Giriş: 5 Kasım 2021 Cuma 13:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
9 ilde FETÖ operasyonu: 5 tutuklu
[Fotoğraf: Getty]
Edirne merkezli 9 ilde FETÖ yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 zanlıdan 5'i tutuklandı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde örgütün sözde gizli yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan doktor A.T, gelir uzmanı S.D, eski kaymakam Y.O, C.K. ve meslekten ihraç edilen müfettiş S.E. tutuklandı.
Etkin pişmanlıktan yararlandığı öğrenilen diğer şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara, Bursa, Isparta, Iğdır, Afyonkarahisar, Balıkesir ve Bolu'da 26 Ekim'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan 14 zanlı ifadelerinin alınması için Edirne'ye getirilmişti.
Etiketler: FETÖ
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