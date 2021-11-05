Haber Giriş: 5 Kasım 2021 Cuma 13:14Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Zeytinburnu'nda çökme riski bulunan 2 bina boşaltıldı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Zeytinburnu'nda giriş katındaki dairede çökme meydana gelen bina ile bitişiğindeki 3 katlı bina boşaltıldı. Ekipler yıkılma riski bulunan binaları mühürledi.
Zeytinburnu Veliefendi Mahallesi Bağcami Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın giriş katında bulunan dairenin zemininde çökme meydana geldi.
Bunun üzerine çökme yaşanan bina ile bitişiğindeki 3 katlı binada yaşayanlar, zabıta ekiplerine haber vererek, binayı kontrollü şekilde boşalttı.
[Fotoğraf: DHA]
Binalar mühürlendi
Zabıta ekipleri ise yıkılma riski bulunan binaları mühürleyerek, sokak üzerine güvenlik önlemi aldı.
İki binada bulunan toplam 6 dairede yaşayanlar, sabah saatlerinde Zeytinburnu Belediyesi'ne giderek binaların yıkımının yapılması için gerekli işlemlere başvurdu.
[Fotoğraf: DHA]
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