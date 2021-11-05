Zübeyde Hanım Mahallesi 1288. Sokak'taki 5 katlı binanın en üst katındaki dairede, 25 yaşındaki N.A.'nın doğalgazın ocakla bağlantısını kesip vanayı açması ve yangın çıkarması üzerine patlama meydana geldi.

Patlama nedeniyle çatı katından fırlayan tuğlalar, çevre binalara ve park halindeki araçlara da hasar verdi.

İstanbul Sultangazi'de 5 katlı binanın en üst katındaki dairede patlama meydana geldi. Henüz sebebi bilinmeyen patlamayla dairenin duvarı yıkıldı. Detaylar @trthaber'de.https://t.co/RfRdOjHl9I pic.twitter.com/U2oCoX36EZ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 5, 2021

1 kişi yaralandı

Binada patlama sonrası ufak çaplı yangın çıkarken, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yaralanan N.A., Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Daire kullanılamaz hale geldi

Polis ekiplerinin çevresinde güvenlik önlemi aldığı binanın bulunduğu sokaktaki doğalgaz akışı, İGDAŞ ekiplerince kesildi.

Ekipler, patlama nedeniyle kullanılamaz hale gelen dairede inceleme yapıyor.

