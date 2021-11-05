Haber Giriş: 5 Kasım 2021 Cuma 12:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tırdan 149 düzensiz göçmen çıktı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Bitlis'te Afganistan uyruklu 149 düzensiz göçmen yakalandı. Organizatörlük yaptığı tespit edilen 1 kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik Bitlis-Baykan kara yolu noktasında denetim yaptı.
Uygulamada, tır dorsesi içerisinde yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 149 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı.
Organizatörlük yapan tır sürücüsü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yakalanan 149 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Van Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.
Etiketler: Bitlis Düzensiz Göçmenler
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