İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde 2 operasyon düzenlendi.

Malatya-Elazığ kara yolu uygulama noktasında durdurulan tırda, 127 kaçak cep telefonu ve 30 karton sigara ele geçirildi.

Bir iş yerine de baskın düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, 2 bin 245 cinsel içerikli hap, jel ve sprey ele geçirdi.

Operasyonlarda, 4 şüpheli gözaltına alındı.