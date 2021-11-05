Haber Giriş: 5 Kasım 2021 Cuma 12:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de okul servisi ile minibüs çarpıştı: 13 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 11'i öğrenci 13 kişi yaralandı.
Külefli, Çepni, Bereketli ve Yenisığırcı kırsal mahallelerinden öğrencilerin bulunduğu Nihat K. idaresindeki midibüs, yoğun sisin etkili olduğu Külefli-Bandırma yolunda, Zafer A'nın kullandığı minibüsle çarpıştı.
Servis aracı çarpışmanın etkisiyle yol kenarına devrildi.
Yaralılar taburcu edildi
Kazada, sürücüler ile servis aracındaki 11 öğrenci yaralandı.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bandırma Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavileri ayakta tamamlanarak taburcu edildi.
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