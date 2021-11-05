Çanakkale’de 2 gündür etkili olan yoğun sis nedeniyle deniz ve kara trafiği olumsuz etkileniyor.

Gün doğumunda Drone Pilotu Cihan Kurnaz tarafından 1915 Çanakkale Köprüsü’nün sis içindeki hali havadan görüntülendi.

Kartpostallık görüntülerin oluştuğu videoda, 318 metre yükseklikteki köprü ayaklarının büyük bölümü sis bulutu altında kaldı.

Boğazlarda ulaşıma sis engeli

Yoğun sis, yurdun bazı bölgelerinde ulaşımda aksamalara yol açtı. İstanbul ve Çanakkale boğazları çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

İstanbul Boğazı'nda etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Görüşün yarım milin altına düşmesinden dolayı gemi geçişleri saat 10.35'te çift yönlü askıya alındı.https://t.co/07bZZZgqzN pic.twitter.com/W4sJkAVqCJ