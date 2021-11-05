Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı'nda sis nedeniyle görüşün yarım milin altına düşmesinden dolayı gemi geçişleri saat 10.35'te çift yönlü askıya alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Boğazı'nda etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Görüşün yarım milin altına düşmesinden dolayı gemi geçişleri saat 10.35'te çift yönlü askıya alındı.https://t.co/07bZZZgqzN pic.twitter.com/W4sJkAVqCJ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 5, 2021

Öte yandan, Üsküdar, Kadıköy ve Beşiktaş'ta etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Çanakkale Boğazı'nda da ulaşıma sis engeli

Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Boğaz, yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Bölgede etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hattındaki feribot ulaşımı da aynı nedenle geçici olarak durduruldu.