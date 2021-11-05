Peribacaları, kayadan oyma tarihi yapıları, yer altı şehirleri, sıcak hava balon turları, at ve arazi araçlarıyla düzenlenen safari etkinlikleriyle dünyanın dört bir tarafından turistlerin ilgisini çeken Kapadokya, COVID-19 tedbirleri çerçevesinde geçen yıl ocak-ekim döneminde 874 bin 424 ziyaretçiyi ağırladı.

Bölgedeki müze ve ören yerlerini bu yılın aynı döneminde ise 1 milyon 917 bin 657 turist ziyaret etti.

Zelve Ören Yeri 534 bin 241 ziyaretçiyle ilk sırada yer alırken, 458 bin 776 turistin giriş yaptığı Göreme Açık Hava Müzesi ikinci, 280 bin 680 ziyaretçiyle Hacı Bektaş Veli Müzesi üçüncü oldu.

En fazla turist ağustosta geldi

Bölge, en fazla ziyaretçiyi ise 428 bin 883 kişiyle ağustosta ağırladı.

Kapadokya'yı ocak-ekim dönemlerinde 2016'da 1 milyon 358 bin 292, 2017'de 1 milyon 946 bin 151, 2018'de 2 milyon 602 bin 835, 2019'da 3 milyon 292 bin 109 turist gezmişti.

Turizmciler mutlu

Bölgedeki turizmcilerden Sami Daşdeler, özellikle sonbaharda sahil bölgelerinde sezonun tamamlanmasının ardından Kapadokya'daki yoğunluğun artış gösterdiğine dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Pandemi sürecindeki kapanmaların ardından Mayıs 2021'den sonra hareketlilik oluştu. Doluluk oranlarına baktığımızda yüzde 80'in üzerine çıkıldı. Bu yıl bölgemizi ziyaret eden turist sayısının 2017 seviyeleriyle eş değer olduğunu görüyoruz. Bunlar güzel rakamlar. Kapadokya her mevsim farklı bir manzaraya sahiptir. İnsanların sonbaharda tercih ediyor olmasındaki etken hava koşullarının iyi olması. Bölgeye gelenler için sıcak hava balonları olmazsa olmaz etkinlikler arasında. Konuklar ayrıca at ve arazi araçlarıyla bölge turlarına katılıyor veya vadilerde yürüyüş yaparak vakit geçiriyor. "