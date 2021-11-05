Haber Giriş: 5 Kasım 2021 Cuma 11:15Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kırmızı ışık ihlali yapan araç zincirleme kazaya neden oldu
[Fotoğraf: İHA]
Ankara'nın Sincan ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan bir araç zincirleme kazaya sebep oldu. Üç aracın karıştığı kaza anları kameralara da yansıdı.
Polatlı Caddesi'nden Bosna Caddesi istikametine geçmek isteyen R.K. yönetimindeki araç, Fırat Caddesi kavşağına geldiğinde kırmızı ışıkta geçince U.Y. idaresindeki araçla çarpıştı.
Kazaya karışan araçlar, savrularak kırmızı ışıkta bekleyen E.Ö. idaresindeki araca da çarptı.
Kimsenin yaralanmadığı kazada araçlar maddi hasar aldı. O anlar kameralar tarafından kaydedildi.
Etiketler: Ankara Trafik Kazası
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