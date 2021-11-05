Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu bünyesindeki eğitimlerle çiftçilik öğrenen hükümlüler, ülke genelindeki 92 açık ceza infaz kurumunda tahıl, yem ve süs bitkileri, baklagil, meyve, sebze yetiştiriciliği ile seracılık alanlarında üretim yapıyor.

Meslek edinmelerini ve üretim yapmalarını sağlamak amacıyla alanında uzman kişiler tarafından eğitim verilmesinin ardından "sertifikalı çiftçi" olan hükümlüler, açık ceza infaz kurumlarındaki üretim faaliyetlerine katılıyor.

Eğitimlerini tamamlayan hükümlülerce 2020'de Türkiye genelindeki ceza infaz kurumları işyurdu müdürlüklerinde elma, zeytin, karpuz, kavun, portakal, mandalina, limon, çilek, kiraz, muz, hurma ve kivinin aralarında olduğu 3 bin tona yakın meyve üretildi.

3 bin tondan fazla sebze üretildi

Açık tarlalar ve seralarda da 3 bin 608 ton sebze yetiştirildi. Bu ürünlerin arasında domates, salatalık, patates, soğan, biber, patlıcan, karnabahar, marul ve ıspanak gibi sebzeler yer aldı.

Tahıl ve baklagil üretiminde de 4 bin 647 ton mahsul elde edildi.

Ayrıca büyükbaş ve küçükbaş hayvanların yem ihtiyacını karşılamak üzere açık ceza infaz kurumlarının tarıma elverişli arazilerinde 8 bin 265 ton silajlık mısır, yonca, fiğ, korunga ve samandan oluşan yem bitkileri de üretildi.