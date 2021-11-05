Bursa'nın İznik ilçesi Topkapı mevkiinde, dün öğle saatlerinde bulunan bir süpermarkette yılan görüldü.

Vatandaşlar marketin önünde yılanı görünce panikleyerek itfaiyeyi aradı.

Olay yerine giden itfaiye ekipleri yılanı etkisiz hale getirmek için uzun mücadeleler verdi.

Boyu 1,5 metre, zehirli olduğu öğrenilen yılan, ekiplerin uzun mücadelesi sonucu canlı yakalandı ve daha sonra uzak bir tepede doğaya salındı.