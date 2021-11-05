Haber Giriş: 5 Kasım 2021 Cuma 10:38Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bursa'da süpermarkette "yılan" paniği
Bursa’nın İznik ilçesinde bir süpermarkette dev yılan görüldü. Yılanı gören vatandaşlar büyük korku yaşarken, ekiplerin müdahalesiyle yakalanan yılan doğaya salındı.
Bursa'nın İznik ilçesi Topkapı mevkiinde, dün öğle saatlerinde bulunan bir süpermarkette yılan görüldü.
Vatandaşlar marketin önünde yılanı görünce panikleyerek itfaiyeyi aradı.
Olay yerine giden itfaiye ekipleri yılanı etkisiz hale getirmek için uzun mücadeleler verdi.
Boyu 1,5 metre, zehirli olduğu öğrenilen yılan, ekiplerin uzun mücadelesi sonucu canlı yakalandı ve daha sonra uzak bir tepede doğaya salındı.
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