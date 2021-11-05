İlçeye bağlı Şahinefendi köyünde bir patates deposunun bahçe duvarı çöktü. Bu sırada duvarın önünde mesaiye başlamayı bekleyen 8 işçi çöken duvardan düşen taş parçaları ile yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve ambulans sevk edildi.

İşçiler hastanede tedavi altına alındı

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralı 8 işçi ambulanslar ile hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.