Haber Giriş: 5 Kasım 2021 Cuma 10:23Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Nevşehir'de bahçe duvarı çöktü: 8 işçi yaralandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde duvarın çökmesi sonucu 8 işçi yaralandı. Yaralanan işçiler hastanede tedavi altına alındı.
İlçeye bağlı Şahinefendi köyünde bir patates deposunun bahçe duvarı çöktü. Bu sırada duvarın önünde mesaiye başlamayı bekleyen 8 işçi çöken duvardan düşen taş parçaları ile yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve ambulans sevk edildi.
İşçiler hastanede tedavi altına alındı
Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralı 8 işçi ambulanslar ile hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Nevşehir
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