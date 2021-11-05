Haber Giriş: 5 Kasım 2021 Cuma 09:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
PTT "Atatürk" konulu posta pulları ve ilk gün zarfını tedavüle sundu
PTT, Mustafa Kemal Atatürk'ün yer aldığı 4 değerli "Atatürk" konulu sürekli posta pulları ile ilk gün zarfını tedavüle sundu.
"Atatürk" konulu 4 lira, 7 lira, 12 lira, 26 lira bedelli sürekli posta pulları ve ilk gün zarfı, www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa çıkarıldı.
Filatelik ürünlerin satışıyla aynı tarihte PTT Pul Müzesi'nde "Atatürk Konulu Sürekli Posta Pulları 05.11.2021 ANKARA" ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı.
Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk PTT
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