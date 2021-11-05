Abana ve Cide ilçeleri arasında avlanan onlarca tekne, ağlarını Karadeniz’e döktü.

Bereketiyle ağları şenlendiren hamsilerle İnebolu ilçesine bağlı Evrenye köyündeki balıkçı barınağına giriş yapan tekneler, iskelelerde yoğunluk oluşturdu.

[Fotoğraf: AA]

İskeleye yanaşmak için sıra bekleyen teknelerdeki hamsiler, tezgah ve fabrikalara ulaştırılmak üzere kamyonlara yüklendi.

Yoğun bir şekilde hamsi avcılığının yapıldığı bölgede Evrenye Balıkçı Barınağı´na son birkaç gün içerisinde günlük 200 ila 300 arasında tekne girişi oldu.

[Fotoğraf: AA]

Ortalama 60 ila 100 ton arasında da hamsi avlayan tekneler aracılığıyla bölgeden son birkaç gün içerisinde 2000-2500 ton hamsi sevkiyatı gerçekleştirildi.

Yaşanan bolluk hem balıkçıların hem de bölge halkının yüzünü güldürdü.

[Fotoğraf: AA]