Karadeniz'de hamsi bereketi: Tonlarca hamsiyle döndüler
Karadeniz’de Kastamonu açıklarında yaşanan hamsi bereketi balıkçıların yüzünü güldürdü.
Abana ve Cide ilçeleri arasında avlanan onlarca tekne, ağlarını Karadeniz’e döktü.
Bereketiyle ağları şenlendiren hamsilerle İnebolu ilçesine bağlı Evrenye köyündeki balıkçı barınağına giriş yapan tekneler, iskelelerde yoğunluk oluşturdu.
İskeleye yanaşmak için sıra bekleyen teknelerdeki hamsiler, tezgah ve fabrikalara ulaştırılmak üzere kamyonlara yüklendi.
Yoğun bir şekilde hamsi avcılığının yapıldığı bölgede Evrenye Balıkçı Barınağı´na son birkaç gün içerisinde günlük 200 ila 300 arasında tekne girişi oldu.
Ortalama 60 ila 100 ton arasında da hamsi avlayan tekneler aracılığıyla bölgeden son birkaç gün içerisinde 2000-2500 ton hamsi sevkiyatı gerçekleştirildi.
Yaşanan bolluk hem balıkçıların hem de bölge halkının yüzünü güldürdü.
- 11:24
- 11:17
- 11:09
- 11:23
- 11:15