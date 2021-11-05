Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı'nda sis nedeniyle görüşün yarım milin altına düşmesinden dolayı gemi geçişleri saat 10.35'te çift yönlü askıya alınmıştır" denildi.

Üsküdar, Kadıköy ve Beşiktaş'ta etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.