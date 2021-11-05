Haber Giriş: 5 Kasım 2021 Cuma 11:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul Boğazı sis nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Boğazı, etkili olan sis nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı'nda sis nedeniyle görüşün yarım milin altına düşmesinden dolayı gemi geçişleri saat 10.35'te çift yönlü askıya alınmıştır" denildi.
Üsküdar, Kadıköy ve Beşiktaş'ta etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.
Etiketler: Gemi İstanbul Boğazı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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