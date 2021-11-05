Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, havanın az bulutlu ve açık geçeceği bölgede, kuzey ile batı kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis görülecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar kuzeydoğudan hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük sıcaklık sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 3, Ağrı'da 1, Kars'ta 0, Erzurum'da 1, Erzincan'da 4, Iğdır ile Tunceli'de 10 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 22, Erzincan'da 19, Iğdır'da 18, Ağrı'da 16, Erzurum'da 14, Kars ile Ardahan'da 12 derece olacağı tahmin ediliyor.