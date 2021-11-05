Haber Giriş: 5 Kasım 2021 Cuma 13:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türk kara sularına itilen 75 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
İzmir açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 75 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme, Menderes ve Dikili açıklarında denizde düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine ekipler, 3 operasyon düzenledi.
Operasyonlarda, Çeşme açıklarındaki 17, Menderes'in Özdere Mahallesi açıklarındaki 25 ve Dikili açıklarındaki 33 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Yunanistan unsurlarınca geri itildiği belirlenen düzensiz göçmenler, işlemin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler İzmir Sahil Güvenlik
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