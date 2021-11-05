Haber Giriş: 5 Kasım 2021 Cuma 16:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteoroloji İstanbul'u "sarı kod" ile uyardı
[Fotoğraf: AA]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'u "sarı kod" ile uyardı. Bu akşam saatlerinden yarın öğle saatlerine kadar kentte yoğun sis bekleniyor.
Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Ani hava değişimleri de sise neden oluyor.
Meteoroloji, İstanbul'a 'sarı kod' uyarısında bulundu.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Yer yer yoğun olmak üzere sis hadisesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
Etiketler: İstanbul Meteoroloji
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