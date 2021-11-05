Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Ani hava değişimleri de sise neden oluyor.

Meteoroloji, İstanbul'a 'sarı kod' uyarısında bulundu.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yer yer yoğun olmak üzere sis hadisesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."