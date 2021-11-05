Alanya'nın Konaklı ve Toslak mahallerinde 6 ayrı bahçeden piyasa değeri toplam 100 bin lira olan 15 bin avokado çalındı.

Hırsızlık ihbarını alan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler harekete geçti. Teknik ve fiziki takip yapıldı. Çevredeki güvenlik kamera görüntüleri tek tek incelendi.

Yapılan çalışmalar sonucu 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.