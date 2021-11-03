Haber Giriş: 3 Kasım 2021 Çarşamba 09:53Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Seyir halindeyken at yarışı izledi, maskeyi dikiz aynasına taktı
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'da bir taksici seyir halindeyken, telefonundan at yarışı izlemeye başladı. Taksiye çocuğuyla binen kadın da o anları kaydetti.
Esenyurt'ta bir taksici seyir halindeyken cep telefonundan at yarışı videosu izlemeye başladı. Trafiği tehlikeye sokan sürücü, ağzına takması gereken maskeyi de dikiz aynasına taktı.
Bir süre trafikte böyle ilerleyen sürücü, herhangi bir kazaya sebebiyet vermeden yolcusunu indirdi.
Yaşanan anlar da çocuğuyla birlikte taksiye binen kadının kamerasına yansıdı.
Etiketler: İstanbul
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