Esenyurt'ta bir taksici seyir halindeyken cep telefonundan at yarışı videosu izlemeye başladı. Trafiği tehlikeye sokan sürücü, ağzına takması gereken maskeyi de dikiz aynasına taktı.

Bir süre trafikte böyle ilerleyen sürücü, herhangi bir kazaya sebebiyet vermeden yolcusunu indirdi.

Yaşanan anlar da çocuğuyla birlikte taksiye binen kadının kamerasına yansıdı.