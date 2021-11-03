Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü, trafikte makas atarak video çeken ve videoda güvenlik güçlerine küfreden şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışma sonucu küfreden ve videoyu paylaşan şahıslar kısa sürede tespit edilerek Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda gözaltına alındı.

Birçok suç kayıtları olduğu belirlendi

GBT kontrolünde araç sürücüsü T.Ü'nün kasten yaralama, tehdit, hakaret, taksirle yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarından birçok kaydının olduğu, sosyal paylaşım sitesinden paylaşım yapan K.K'nın ise kasten yaralama, tehdit, hakaret suçlarından kaydının olduğu tespit edildi.

Şahıslar, 'Kamu görevlisine hakaret, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçlarından adliyeye sevk edildi.

11 maddeden ceza uygulandı

Ayrıca araç sürücüsüne makas atmak, emniyet kemeri takmamak, sağa dönüş kuralına uymamak, görüşü engelleyecek cisim kullanmak, yaya geçidinde yavaşlamamak, kamunun huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak, araçta yazı, resim, logo bulundurmak, yüksek sesli müzik yayını yapmak, trafik işaret levhalarına uymamak, yakın takip yapmak ve trafik güvenliğini bozacak diğer ihlallerden olmak üzere toplam 11 maddeden 160 ceza puanıyla 3 bin 457 TL ceza uygulanırken, ehliyetine de 2 ay el konuldu.