Haber Giriş: 3 Kasım 2021 Çarşamba 08:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara merkezli 4 ilde FETÖ'nün eğitim yapılanmasına operasyon
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
FETÖ'nün eğitim yapılanması soruşturması kapsamında 4 ilde 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün eğitimyapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 13'ünün başkaları adına kayıtlı GSM hatları üzerinden örgütün gizli haberleşme aracı olan Bylock kullandıkları tespit edilen, 3’ünün ise örgüt mensubu oldukları dair ifadeler bulunan; 7’si aktif görevde, 5’i hraç, 4’ü özel okulda öğretmen olmak üzere 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 4 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele Ankara
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