Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün eğitimyapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 13'ünün başkaları adına kayıtlı GSM hatları üzerinden örgütün gizli haberleşme aracı olan Bylock kullandıkları tespit edilen, 3’ünün ise örgüt mensubu oldukları dair ifadeler bulunan; 7’si aktif görevde, 5’i hraç, 4’ü özel okulda öğretmen olmak üzere 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 4 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.