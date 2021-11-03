Haber Giriş: 3 Kasım 2021 Çarşamba 07:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Adana'da şafak vakti tefeci operasyonu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adana'da 5 milyon 300 bin lira haksız kazanç elde ettikleri ileri sürülen 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, "tefecilik", suçuna karıştığı ve 165 kişiyi mağdur edip 5 milyon 300 bin lira haksız kazanç sağladıkları ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 18 şüphelinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenledi. Şüphelilerin bazıları gözaltına alındı.
Etiketler: Kaçakçılık
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