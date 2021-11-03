Haber Giriş: 3 Kasım 2021 Çarşamba 06:15Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Peynir bidonlarından uyuşturucu çıktı
[Fotoğraf: İHA]
Malatya’da yol kontrol noktasında durdurulan otobüste peynir bidonlarına gizlenmiş 5 kilo 890 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Malatya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kale ilçesi yol kontrol noktasında doğu illerinden batı illerine sefer yapan yolcu otobüsünde bulunan bir kişinin eşyalarında yapılan aramada peynir bidonlarına gizlenmiş 3 paket halinde toplam 5 kilo 890 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak gözaltına alınan Y.S. polis merkezine götürüldü.
Etiketler: Uyuşturucu Malatya
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