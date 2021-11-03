Haber Giriş: 3 Kasım 2021 Çarşamba 01:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da iki katlı ahşap evde yangın
[Fotoğraf: AA]
Bolu'da çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilenen 2 kişiye ambulansta müdahale edildi.
Küçükberk Mahallesi 6. Cadde'de Rafiye Ç'nin oturduğu evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Evde dumandan etkilenen iki kişi çevredekilerin de yardımıyla olay yerindeki ambulansa alındı. Bu kişilere ambulansta müdahale edildi.
Kısa süre içerisinde büyüyen yangın itfaiye ekiplerince bir saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Son Haberler
- 02:32
- 02:27
- 02:20
- 02:34
- 02:03
Sıradaki Haber
TRT muhabirini darp eden saldırganlar tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz