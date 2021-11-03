Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu (Karaman hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu(Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kütahya ve Muğla çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Muğla çevreleri ile Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının yarından itibaren iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.