Haber Giriş: 3 Kasım 2021 Çarşamba 08:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İç ve batı kesimlerde sıcaklıklar artacak
[Fotoğraf: AA]
Hava sıcaklıklarının yarından itibaren iç ve batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu (Karaman hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu(Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kütahya ve Muğla çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Muğla çevreleri ile Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi bekleniyor.
Hava sıcaklığının yarından itibaren iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.
Etiketler: Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Meteoroloji Sağanak
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