Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün gizli askeri yapılanmasında faaliyet gösterdikleri, ankesörlü ya da kontörlü telefonlarla ardışık arandıkları, örgütle irtibatlı olduklarına dair haklarında beyanlar olduğu iddia edilen 17 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa, Ankara, İstanbul, Kırşehir, Hatay ve Bilecik'teki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında 1 muvazzaf teğmen, 3 astsubay ve 1 uzman çavuş ile meslekten ihraç edilmiş ve açığa alınmış bazı askeri personellerin de yer aldığı 16 zanlı gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildiği öğrenildi.

Adresinde bulunamayan 1 şüpheyi arama çalışmaları sürüyor.