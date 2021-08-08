Orman yangınları ile ilgili haberleri yakından takip ediyor. Bir an önce söndürülmesi için dua ediyor.

Mardin'de ağaç sevgisi ile tanınan Şeyhmus Erginoğlu, artan orman yangınları karşısında çok üzgün.

"Orman yanarsa, ciğerimiz yanar..."

"Orman yanarsa bizim ciğerlerimiz yanıyor, çok üzülüyorum. Ağaç da bir candır. Herkes bir fidan dikse bütün Türkiye orman olur" diyen 72 yaşındaki Şeyhmus dede, 26 yıl boyunca fidan dikerek, kıraç araziyi ormana çevirmesi ile tanınıyor.

Son günlerde artan yangınlar onu da hayli tedirgin etti. Gününün büyük bir bölümünü yüreğindeki ağaç sevgisi ile oluşturduğu ormanda geçiriyor. Yangına yol açabilecek cam ve plastik çöpleri topluyor.

Bu yıl 500 ağaç daha diken Erginoğlu, sağlığı el verdikçe fidanları toprakla buluşturmaya devam edecek.

