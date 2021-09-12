Haber Giriş: 12 Eylül 2021 Pazar 20:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Servis aracı ile otomobil çarpıştı: 5 ölü
Başkentte servis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.
Etimesgut ilçesi Topçu Mahallesi 1544. Cadde'desinde servis aracı ile otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile polis ekibi sevk edildi.
112 Acil Servis ekipleri, kazada 5 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler: Ankara Trafik Kazası
Son Haberler
- 23:46
- 23:31
- 23:33
- 23:18
- 23:41
Sıradaki Haber
Kütahya'da trafik kazası: 2'si polis 5 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz