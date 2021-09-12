Haber Giriş: 12 Eylül 2021 Pazar 17:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Beykoz açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
[Fotoğraf: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ]
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Beykoz açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını duyurdu.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından İstanbul Beykoz'da sürüklenen bir teknenin kurtarıldığını açıkladı:
“Beykoz önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 3 kişi bulunan 5 metre boyundaki tekne, KEGM-8 botumuzca yedeklenerek Beykoz Vapur İskelesi’ne emniyetle yanaştırıldı”
Beykoz önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 3 kişi bulunan 5 metre boyundaki tekne, KEGM-8 botumuzca yedeklenerek Beykoz Vapur İskelesi’ne emniyetle yanaştırıldı. pic.twitter.com/OUycpWNPcl— KEGM (@kiyiemniyet) September 12, 2021
Etiketler: İstanbul
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