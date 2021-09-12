Haber Giriş: 12 Eylül 2021 Pazar 16:43Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Üzerine demir düşen kadın ölümden döndü
Çorum’un Sungurlu ilçesinde yolda yürürken kafasına inşaat demirleri düşen kadın ölümden döndü. Kafasından ve kolundan yaralanan kadın, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Çorum’un Sungurlu ilçesinde İsmetpaşa Mahallesi'nde yolda yürüyen bir kadının yapımı devam eden inşaatın yanından geçerken üzerine demir düştü.
Üzerine düşen demirlerle neye uğradığını şaşıran kadın kolundan ve kafasından yaralandı.
Yaşananlar bölgede bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Görüntülerde yolda yürüyen kadının inşaatın yanından geçerken demirlerin düştüğünü fark ederek kaçmaya çalışsa da başarılı olamıyor.
Hastaneye götürülen kadının tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.
Etiketler: Çorum
Son Haberler
- 17:43
- 17:30
- 17:27
- 17:35
- 17:24
Sıradaki Haber
Bebeği sezaryenle kurtuldu, kendi koronavirüse yenik düştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz