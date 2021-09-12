İtalya'da kuaförlük yapan evli ve bir çocuk babası İbrahim Gül, hem kuaför malzemesi almak hem de saç ektirmek için Türkiye'ye geldi.

Bağcılar'da özel bir hastaneye saç ekimi operasyonu için giden Gül'ün, saatler sonra yakınlarına kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

Ancak Gül'ün ailesi ve arkadaşları, ölüm nedenin kalp krizi olduğuna inanmadığını söylüyor.

"Ölüm nedenin kalp krizi olduğuna inanmıyorum"

İbrahim Gül'ün Dayısı Ahmet Yiğit ise Gü'ün hiçbir rahatsızlığı olmadığını dile getirdi.

İbrahim Gül'ün Ağabeyi Ramazan Gül ise "Kalp krizi geçirdiğine ben inanmıyorum. damar tıkanıklığına da inanmıyorum" dedi.

Gül'ün kuaförlük kursundan hocası Dilek Özbek de hastaneye koştu.

Kuaförlük Eğitmeni Dilek Özbek, "Sabaha kadar ne yaşadım hala inanmıyorum ben gördüğüm manzara İbrahim kanlar içindeydi. Konuşamıyorum keşke ben o sahneyi o halini görmeseydim İbrahim'in çünkü bir gün önce boynuma sarıldı, vedalaştık, ölüsüyle karşılaştım ben" diye konuştu.

28 yaşındaki İbrahim Gül'ün cansız bedeni adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Özbek, "Ameliyattan önce kalp krizi geçirdiğini söylediler ama öyle bir şey yok. Çünkü kan vardı. Eğer böyle olacaksa saç ekimi bitsin" dedi.

Görevli doktor gözaltına alındı

İhmal iddiaları üzerine hastanenin saç ekim merkezinde görevli doktor gözaltına alındı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hastenedeki 6 personelin de ifadesine başvuruldu.

İbrahim Gül'ün ölüm nedeni otopsi raporuyla ortaya çıkacak.