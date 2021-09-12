Haber Giriş: 12 Eylül 2021 Pazar 13:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de 750 bin liralık gümrük kaçağı oyuncak ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
İzmir'de gümrük kaçağı 10 bin 330 oyuncak ele geçirildi. Gümrük kaçağı oyuncakların değerinin 750 bin lira olduğu öğrenildi.
İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Bornova ilçesindeki depolarda gümrük kaçağı oyuncaklar bulunduğu istihbaratı üzerine harekete geçti.
[Fotoğraf: AA]
Düzenlenen operasyonda faturaları ibraz edilemeyen ve sağlık denetiminden geçirilmediği belirlenen 10 bin 330 oyuncak bulundu.
Gümrük kaçağı oyuncakların değerinin 750 bin lira olduğu belirlendi.
İki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: İzmir
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