İstanbul Ümraniye'den lüks bir otomobil sürücüsü ile bir restoranın çalışanları arasında tartışma yaşandı.

Öfkelenen sürücü, otomobiline binerek, aracı, çalışanların üzerine sürdü.

Otomobilin çarptığı çalışanlar yola savruldu. Sürücünün çarptığı bir kişinin bacağı kırıldı.

Geri manevra yapan sürücü bu sefer de çöp konteynerlerine çarptı. Ardından da bir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştı.

O anlar bir kişinin cep telefonuna yansıdı.