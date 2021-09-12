Haber Giriş: 12 Eylül 2021 Pazar 13:55Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Aracını restoran çalışanlarının üzerine sürdü
İstanbul Ümraniye'de lüks bir otomobilin sürücüsü, tartıştığı restoran çalışanlarının üzerine aracını sürdü. Çarptığı bir çalışanın bacağını kırdı. O anlar kameralara yansıdı.
İstanbul Ümraniye'den lüks bir otomobil sürücüsü ile bir restoranın çalışanları arasında tartışma yaşandı.
Öfkelenen sürücü, otomobiline binerek, aracı, çalışanların üzerine sürdü.
Otomobilin çarptığı çalışanlar yola savruldu. Sürücünün çarptığı bir kişinin bacağı kırıldı.
Geri manevra yapan sürücü bu sefer de çöp konteynerlerine çarptı. Ardından da bir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştı.
O anlar bir kişinin cep telefonuna yansıdı.
Etiketler: İstanbul
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