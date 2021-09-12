Haber Giriş: 12 Eylül 2021 Pazar 17:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kütahya'da trafik kazası: 2'si polis 5 yaralı
Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si polis memuru 5 kişi yaralandı.
Polis memuru Cengiz Şahin yönetimindeki sivil polis aracı, Gediz-Uşak kara yolu Jandarma Kavşağı mevkiinde Numan Yalçın’ın kullandığı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Cengiz Şahin ve aynı araçtaki polis memuru Muhammed Esat Coşar ile diğer araçta bulunan sürücü Numan Yalçın, Hasan ve Dudu Yalçın, Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Kütahya Trafik Kazası
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