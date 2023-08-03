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Türkiye
AA 03.08.2023 18:05

Serinlemek için sulama kanalına giren 1 kişi boğuldu

Osmaniye'de sulama kanalına giren 3 genç akıntıya kapıldı. Gençlerden 2'si kurtarıldı birinin ise cansız bedenine ulaşıldı.

Serinlemek için sulama kanalına giren 1 kişi boğuldu

Merkeze bağlı Kesmeburun köyü yakınlarında Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına giren 3 Suriyeli genç akıntıya kapıldı.

Gençlerden biri kendi imkanlarıyla sudan çıktı, 2'si kanalda sürüklenmeye başladı.

Çevredeki köylüler, gençlerden birini suya ip atıp tutunmasını sağlayarak kurtardı, diğeri ise gözden kayboldu.

Çevredekiler tarafından kurtarılan genç, ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Suya girdiği noktadan 2 kilometre ilerde bulundu

Suda kaybolan Muhammed Musullu için Osmaniye Belediyesi İtfaiyesine bağlı dalgıçlar, arama çalışması yürüttü.

Aramalarda Musullu'nun suya girdiği noktanın yaklaşık 2 kilometre ilerisinde cansız bedeni bulundu.

Sudan çıkarılan ceset, Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Osmaniye DSİ
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