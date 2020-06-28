Aktepe Mahallesi'nde Suriyeli Ekrem Hammadi ile çocukları Abdullah ve Mahmut Hammadi serinlemek için Kıvrım Sulama Çayı'na girdi.

Bir süre sonra baba ve çocuklarının gözden kaybolmasıyla çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bazı vatandaşlar da suya girerek baba ve iki oğlunu kurtarmaya çalıştı.

Vatandaşlar, Suriyeli baba ve iki oğlunun cesedini sudan kıyıya çıkardı.

Cenazeler, incelemenin ardından Hassa Devlet Hastanesi morguna götürüldü.