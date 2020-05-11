Haber Giriş: Kaynak: DHA
Semt pazarındaki kalabalık "sosyal mesafe kuralı" tanımadı
[Fotoğraf: DHA]
Silivri'de 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından semt pazarlarına akın eden vatandaşlar, "sosyal mesafe" kuralı tanımadı.
Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında hafta sonu ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında Silivri'de vatandalar semt pazarına akın etti.
Pazar girişlerinde polis ve zabıta ekipleri, vatandaşları sosyal mesafeyi korumaları yönünde uyardı.
Ancak pazar alanında oluşan yoğun kalabalık "sosyal mesafe" kuralını tanımadı.
Etiketler: sosyal mesafe semt pazarı koronavirüsSon Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 16:32
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