Haber Giriş: Kaynak: AA
TEM Otoyolu'ndaki kazada 2 araç ters döndü
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da TEM Otoyolu'nda makas attığı belirlenen sürücünün, arıza nedeniyle emniyet şeridinde bekleyen bir araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 otomobil ters döndü.
Kaza öğle saatlerinde TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. Emniyet eşerinde arızalanan araca, makas atarak ilerleyen sürücünün çarpması sonucu kaza meydana geldi.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan iki otomobil ters döndü. Emniyet şeridindeki araçta ise hafif çapta maddi hasar meydana geldi.
[Fotoğraf: DHA]
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada bir sürücü hafif şekilde yaralanırken, kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Etiketler: trafik Kazası tem İstanbulSon Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 16:04
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