Kaza öğle saatlerinde TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. Emniyet eşerinde arızalanan araca, makas atarak ilerleyen sürücünün çarpması sonucu kaza meydana geldi.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan iki otomobil ters döndü. Emniyet şeridindeki araçta ise hafif çapta maddi hasar meydana geldi.

[Fotoğraf: DHA]

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada bir sürücü hafif şekilde yaralanırken, kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.