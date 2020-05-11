Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana'da bazı alanlarda maske takma zorunluluğu
[Fotoğraf: AA]
Adana'da, yeni tip koronavirüs tedbileri kapsamında, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, marketler, kuaförler ve berberlerde maske takma zorunluluğu getirildi.
Adana Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, marketler, kuaförler ve berberlerde maske takmanın zorunlu hale getirilmesi kararı alındığı belirtildi.
Açıklamada, karara uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanacağı duyuruldu.
Etiketler: koronavirüs covid-19 AdanaSon Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 16:24
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