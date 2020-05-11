Haber Giriş: Kaynak: AA
Mevsimlik işçileri taşıyan minibüs devrildi: 10 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kırşehir'de mevsimlik işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.
Kemal Aldeniz idaresindeki minibüs, Kırıkkale-Kırşehir kara yolu üzerindeki Özbağ beldesi yakınlarında devrildi.
Kazada, sürücü ile aynı aileden 9 kişi yaralandı.
Ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
Mevsimlik işçileri taşıyan minibüsün Kırıkkale'den Kayseri istikametinde bulunan bir köye gittiği öğrenildi.
Etiketler: yaralı mevsimlik işçi kazaSon Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 16:03
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