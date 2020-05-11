Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ediyor.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve güvenlik korucularının katılımıyla 7 Mayıs'ta bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi, sığınak, depo ile barınma alanı olarak kullandıkları bölgelerin tespit edilmesine yönelik ve terör örgütüne yardım, yataklık edenlerin yakalanması için "Kavaklı-3 Operasyonu" başlatıldığı belirtildi.

[Fotoğraf: AA]

Bu kapsamda, merkeze bağlı Taşbaşı köyü kırsal alanında mağara tespit edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mağarada 7 el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirilmiştir. İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce Çimenli köyü kırsal alanında yapılan çalışmalarda 2 el bombası, çok sayıda örgütsel doküman ve Yüksekova ilçesi Akpınar köyü kırsal alanında 57 av tüfeği ele geçirilmiş olup konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

Barış Pınarı bölgesinde EYP ele geçirildi

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG tarafından, sivilleri hedef alacak şekilde yol kenarına tuzaklanan mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde arama tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG tarafından masum sivilleri hedef alacak şekilde yol kenarına tuzaklanan mayın ve EYP’leri tespit ederek imha etti" denildi.

[Fotoğraf: AA]

Milli Savunma Bakanlığınca mayın ve EYP'lerin imha edilmesine ilişkin görüntüler de paylaşıldı.