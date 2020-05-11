Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca Mahallesi'ndeki taziyeye katılanların tespiti için yapılan çalışmalar ve sağlık ekiplerince gerçekleştirilen testler sonucu, taziye ile ilişkili COVID-19 vaka sayısının 93'e yükseldiği açıklandı.

"Tedbir amaçlı 11 bin kişi karantinada tutuluyor"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kentte toplam vaka sayısı 380, tedavisi tamamlanıp taburcu olanların sayısı da 212'dir. COVID-19'dan kaynaklı 8 kişi yaşamını yitirdi. Kentte tedbir amaçlı 11 bin kişi karantinada tutulmakta. Şu ana kadar 44 bin kişi gözlem altına alındı."