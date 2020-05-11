Haber Giriş: Kaynak: AA
Taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı 93'e yükseldi
[Fotoğraf: AA]
Van'ın İpekyolu ilçesinde, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 7 gün önce karantinaya alınan mahallede taziyeye katılan 93 kişinin testi pozitif çıktı.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca Mahallesi'ndeki taziyeye katılanların tespiti için yapılan çalışmalar ve sağlık ekiplerince gerçekleştirilen testler sonucu, taziye ile ilişkili COVID-19 vaka sayısının 93'e yükseldiği açıklandı.
"Tedbir amaçlı 11 bin kişi karantinada tutuluyor"
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kentte toplam vaka sayısı 380, tedavisi tamamlanıp taburcu olanların sayısı da 212'dir. COVID-19'dan kaynaklı 8 kişi yaşamını yitirdi. Kentte tedbir amaçlı 11 bin kişi karantinada tutulmakta. Şu ana kadar 44 bin kişi gözlem altına alındı."
Etiketler: koronavirüs karantina cenazeSon Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 16:28
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