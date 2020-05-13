Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığınca yürütülen kampanya kapsamında belediyenin organik ürün pazarında stant kuruldu.

Şemdinli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muharrem Tekin, koronavirüs salgını nedeniyle bir çok insanın gelirini kaybettiğini ve geçim sıkıntısı yaşadığını söyledi.

"İmkanı olan vatandaşlarımızı desteğe bekliyoruz"

Ramazan ayıyla birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşlar için ''İmkanı olan bıraksın, ihtiyacı olan alsın'' sloganıyla kampanya başlattıklarını belirten Tekin, şunları aktardı:

''İmkanı olan esnaf ve vatandaşlarımız gıda, giyim ve temel ihtiyaç malzemelerini kurduğumuz standa bırakacak. İhtiyaç sahipleri de burada ihtiyacı olduğu kadarını alabilecek. İmkanı olan herkesi bu kampanyaya destek olmaya çağırıyoruz.''