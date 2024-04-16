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Türkiye
TRT Haber 16.04.2024 11:57

Selektörle radar uyarısına kesilen cezalar iptal edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Düzce’de 14 sürücünün trafikte birbirlerine selektör yaparak radar uyarası yapması sebebiyle uygulanan cezaların iptal edildiğini açıkladı.

Selektörle radar uyarısına kesilen cezalar iptal edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 gün süren Ramazan Bayramı tatilinde yaşanan trafik denetimleri ve kazalara ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya, 9 günlük tatil süresinde 26 bin 804 güvenlik personelinin görev yaptığını açıkladı.

Bayram tatilinde 6 bin 530 trafik kazası meydana geldiğini açıklayan Yerlikaya, bu kazalarda 75 can kaybı olduğu bilgisini verdi.

Yerlikaya, selektörle radar uyarısına kesilen cezalarla ilgili de açıklama yaptı. Düzce’de karşı yönden gelenlere, selektörle radar olduğunu haber veren 14 sürücü hakkında işlem yapıldığını söyleyen Bakan Yerlikaya, bu cezaların iptal edildiğini duyurdu.

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