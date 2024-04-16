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Türkiye
AA 16.04.2024 11:48

Polis aracına çarpıp 2 polisi yaralayan 5 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde polis aracına çarpıp 2 polisi yaralayan kamyonetteki 5 kişi gözaltına alındı. Kazada yaralanan 2 polis memurunun tedavisi devam ediyor.

Polis aracına çarpıp 2 polisi yaralayan 5 şüpheli gözaltına alındı

Çorlu ilçesinde silahlı yaralama olayına karışanların olduğu kamyonetin Çerkezköy ilçesine kaçtığı ihbarı üzerine polis ekipleri aracı takibe aldı.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan sürücünün idaresindeki kamyonet, Altıyol Kavşağı'nda polis aracına ardından ağaca çarptı.

Çarpma sonucu polis aracında bulunan 2 polis memuru ile kamyonetteki 5 kişi yaralandı.

Polislerin tedavisi sürüyor

Yaralılar ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Kamyonetteki 5 kişi hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

Kazada yaralanan 2 polis memurunun tedavisi sürüyor.

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Tekirdağ Polis
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