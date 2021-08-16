Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinde evinde mahsur kalanlardan biri de 16 yaşındaki Melike Kaya'ydı.

Yıkılan köprülere, sürüklenen araçlara penceresinden şahit oldu. Yardım çağrılarına koşamadı belki ama sesiyle karşılık vererek umut olmaya çalıştı.

Kaya, önce ailesiyle selden etkilenmeyen köyüne gitti. Ama aklı Bozkurt'taydı.

Afetzede olarak ayrıldığı ilçeye Kızılay gönüllüsü olmak için yürüyerek döndü.

Hemşehrilerinin yaralarını sarabilmek için canla başla çalışıyor.

"Çok korku dolu anlardı"

Melike Kaya yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Dehşet, felaket. O anları yaşamayan bilemez, çok kötüydü, çok korku dolu anlardı, yani ölümü beklemek gibiydi. 4 gündür büyük bir ağlama içerisindeyim. Bu bir travma olarak kalacak. Hiçbir zaman unutulmayacak. Evde durup elin kolun bağlı kalmak çok zor. Zaten yaşanılanlar çok acı. Bugün buraya inebilme şansım oldu. Burada kalmak ve yardım etmek istedim. Kızılay'a söyledim beni de yanlarına gönüllü olarak aldılar."

Melike Kaya, kendisi gibi sel mağduru diğer gönüllü arkadaşlarıyla sıcak içecek dağıtıyor, ihtiyacı olanlara yardımları ulaştırıyor.

