Haber Giriş: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 13:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-İHA
Van'da binlerce yıllık yer altı buzuluna rastlandı
[Fotoğraf: İHA]
Türkiye-İran sınır güvenliğinin sağlanması amacıyla örülen modüler duvar çalışmaları sırasında binlerce yıllık ‘permafrost’ denilen donmuş toprağa rastlandı.
Sınır güvenliğinin sağlanması, yasa dışı geçişler ile kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve teröristlerin sızmasının engellenmesi amacıyla 295 kilometrelik sınır hattının tamamına duvar örülüyor.
Van'ın Çaldıran ilçesinin İran sınırında başlatılan çalışmaların ikinci etabında, yüklenici firma çalışanları donmuş toprağa denk geldi.
[Fotoğraf: İHA]
Burada iş makineleriyle çalışmalarını sürdüren ekipler, binlerce yıllık buzulları kırarak beton blokların konulacağı zemini hazırlıyor.
Uzmanlar, çalışmalarda çıkan "permafrost" adı verilen yapıların çok özel olduğuna dikkat çekiyor.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: Van Kaçakçılık İran
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